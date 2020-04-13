Полицейские обратили внимание на велосипедиста, выехавшего на тренировку, несмотря на строгий карантин. Когда мужчину остановили, он признался, что предпочел бы заплатить штраф, но не находиться дома с женой и дочерьми.
Мужчина успел проехать несколько километров, прежде чем его остановила полиция. Он рассказал, что намеревался выехать за город.
Несмотря на душераздирающую историю велосипедиста, правоохранители все же оштрафовали его и отправили домой.
Согласно последним данным, в Италии зарегистрировано 156,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 19,8 тысячи человек скончались. В связи с распространением заболевания в стране действует жесткий карантин — жителям запрещено покидать свои дома без острой необходимости.