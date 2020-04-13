Во Флоренции полицейские оштрафовали мужчину, который сознательно нарушил карантин – он выехал на велопрогулку, чтобы не сидеть дома с женой и дочерьми. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщило издание «Европейская правда» со ссылкой на La Repubblica di Firenze

Полицейские обратили внимание на велосипедиста, выехавшего на тренировку, несмотря на строгий карантин. Когда мужчину остановили, он признался, что предпочел бы заплатить штраф, но не находиться дома с женой и дочерьми.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Несмотря на душераздирающую историю велосипедиста, правоохранители все же оштрафовали его и отправили домой.

Согласно последним данным, в Италии зарегистрировано 156,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, 19,8 тысячи человек скончались. В связи с распространением заболевания в стране действует жесткий карантин — жителям запрещено покидать свои дома без острой необходимости.