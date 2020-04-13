В Ровенской области огнем уничтожена половина Свято-Успенского мужского монастыря. Об этом 12 апреля сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС Украины на сайте ведомства

Ущерб от пожара в Чернобыльской зоне оценили в десятки миллионов © -gregg- / flickr

«Еще до приезда пожарных взорвалось пять двухсотлитровых емкостей с горючим. Поэтому пламя быстро набирало обороты. Была серьезная угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.

На место пожара приехали 5 специальных машин и 40 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. При этом, пользователь Facebook Влад Поленчук, который обнародовал фотографии пожара, выразил уверенность, что пожар случился из-за поджога сухостоя.