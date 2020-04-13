Инцидент произошел в Ровенской области в селе Липки. Монастырь загорелся после поджога сухостоя. Огонь охватил три хозяйственных здания монастыря. Общая площадь составила около 400 кв. м.
«Еще до приезда пожарных взорвалось пять двухсотлитровых емкостей с горючим. Поэтому пламя быстро набирало обороты. Была серьезная угроза уничтожения огнем склада, где хранились канистры и бочки с горюче-смазочными материалами», — говорится в сообщении.
На место пожара приехали 5 специальных машин и 40 спасателей. В результате происшествия никто не пострадал. При этом, пользователь Facebook Влад Поленчук, который обнародовал фотографии пожара, выразил уверенность, что пожар случился из-за поджога сухостоя.