Сообщается, что главы Минэнерго стран G20 лишь взяли на себя обязательства «сделать все необходимое, чтобы энергетический сектор помог миру преодолеть последствия пандемии».

10 апреля страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку по сокращению добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка
Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка
© REUTERS, Todd Korol/File Photo
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению о сокращении добычи.

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей.  В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.