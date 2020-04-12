Министры энергетики стран G20 закончили переговоры о стабилизации нефтяного рынка, были достигнуты определенные договоренности, однако никакого итогового документа по сокращению добычи нефти так и не подписали, сообщает украинский 24 канал 12 апреля

Сообщается, что главы Минэнерго стран G20 лишь взяли на себя обязательства «сделать все необходимое, чтобы энергетический сектор помог миру преодолеть последствия пандемии».

10 апреля страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку по сокращению добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.

Тяжёлая нефть марки «коронавирус». О чем договорились лидеры нефтяного рынка © REUTERS, Todd Korol/File Photo

Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.

Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.