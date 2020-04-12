Сообщается, что главы Минэнерго стран G20 лишь взяли на себя обязательства «сделать все необходимое, чтобы энергетический сектор помог миру преодолеть последствия пандемии».
10 апреля страны ОПЕК+ предварительно согласовали сделку по сокращению добычи нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в мае и июне.
Обвал цен на нефть начался после 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению о сокращении добычи.
Россия не поддержала достаточно неожиданное предложение саудитов о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года, попросив время на размышление.
Однако Саудовская Аравия моментально заявила об увеличении добычи и скидках для европейских производителей. В результате цены на нефть резко упали, обновив рекорды времен финансового кризиса 2008 года.