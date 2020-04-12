Предвыборная гонка в США пока что в меньшей степени будет влиять на ситуацию в украинской политике, поскольку тема пандемии коронавируса перебивает внешний контекст. Об этом рассказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру

Бортник: Пандемия ослабила влияние США на Украине, но американские выборы еще ударят по Киеву © Facebook, Ruslan Bortnik Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Кандидатом от Демпартии станет Джо Байден с его внушительным и скандальным украинским бэкграундом.

«Она ослабила влияние США в Украине, хотя увеличила влияние финансовых институтов международных и кредиторов. Пока, я думаю, нет, но не исключено, что со второй половины лета американские выборы будут оказывать серьезное влияние на Украину», — считает эксперт.

Политолог отметил, что для президента США Дональда Трампа в качестве оппонента на выборах выгоднее именно Байден: да, Байден более опытный и серьезный игрок, нежели Сандерс, но на Байдена у Трампа огромная масса компроматов.

«Байден действительно является антагонистом Трампа по многим направлениям, в отличие от Сандерса, социальная риторика которого была близка к трамповской. Проигрыш Сандерса — это в какой-то мере выигрыш Трампа», — указал Бортник.

Байден сможет составить конкуренцию серьезную, но шансы победить Трампа у него не очень большие, заключил собеседник издания.

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