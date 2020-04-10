Сможет ли Киев выполнить новые требования Международного валютного фонда (МВФ), как отразится на Украине предвыборная гонка в США и как повлияют переговоры в формате ОПЕК+ на ход экономического кризиса? Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подвел политические итоги недели с изданием Украина.ру

Руслан Бортник. Биографическая справка © Руслан Бортник - Руслан, на этой неделе стали известны новые требования Международного валютного фонда для предоставления Украине очередного кредита. Теперь МВФ хочет принятия урезанного госбюджета и закона о запрете возвращения банков. Но на неделе Верховная Рада не собралась на внеочередную сессию, а к «антиколомойскому» закону подали более 16 тысяч правок. Как вы считаете, сможет ли Украина выполнить требования Фонда?

— Думаю, частично сможет выполнить. Скорее всего, будет принят госбюджет, по закону [бизнесмена, экс-владельца «Приватбанка» Игоря] Коломойского будет тяжелее, но в принципе тоже возможно. Вопрос, когда? Потому что антибанковский закон — так его правильнее называть — будет требовать длительного рассмотрения в комитете и в парламенте, если стороны не договорятся.

Поэтому думаю, что на следующей неделе — принятие секвестра бюджета, а вопрос закона Коломойского подвиснет, но, я думаю, что и без него Международный валютный фонд с учетом голосования за землю, с учетом секвестра бюджета, может начать новую программу финансирования Украины. Он в ней сам заинтересован.

- Приведет ли принятие антибанковского закона к открытому конфликту с Коломойским?

Объятия анаконды для Украины. Зачем МВФ требует разобраться с Коломойским © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

Поэтому как минимум три большие группы могут быть против этого. Если оппоненты правильно эту тему разовьют, то этот закон в нынешнем виде сложно будет принять и придется искать компромиссы.

- На этой неделе в США потенциальный кандидат от демократов Берни Сандерс вышел из предвыборной кампании. Соответственно, кандидатом от Демпартии станет Джо Байден с его внушительным и скандальным украинским бэкграундом. На ваш взгляд, отразится ли предвыборная гонка в США на Украине?

Несмотря на коронавирус, Трамп стал кандидатом в президенты, а Байден приблизился к этому © REUTERS, Daniel Acker | REUTERS, Daniel Acker | Перейти в фотобанк

Я думаю, что [президенту США Дональду] Трампу выгоднее Байден, потому что, несмотря на то, что Байден более опытный и серьезный игрок, нежели Сандерс, но на Байдена у Трампа огромная масса компроматов. Байден действительно является антагонистом Трампа по многим направлениям, в отличие от Сандерса, социальная риторика которого была близка к трамповской.

Поэтому я думаю, что проигрыш Сандерса — это в какой-то мере выигрыш Трампа. Байден сможет составить конкуренцию серьезную, но шансы победить Трампа у него не очень большие.

- В четверг, 9 апреля, прошли переговоры по нефти формата ОПЕК+. За 10 часов стороны договорились сократить добычу в мае-июне суммарно на 10 миллионов баррелей в сутки, однако для вступления сделки в силу требуется согласие Мексики. В целом участники переговоров пошли на существенные уступки. На ваш взгляд, эти переговоры и их результат повлияют на начавшийся экономический кризис? И особенно — на Украину и страны СНГ?

Новый урок нефтяного шока. Как ОПЕК, Россия и США могут повлиять на стоимость нефти © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

Видим, что пока что рынки реагируют на эту договоренность достаточно сдержанно. Более того, отмечаются тренды на снижение цены нефти. Мне кажется, что это пока полудоговоренность, тем более без Мексики. Реальная договоренность еще впереди.

Экономический кризис, который снизил потребление, а по некоторым направлениям — например, по авиа — едва ли не уничтожил потребление нефтепродуктов, продолжает шагать по планете. И, конечно, он оказывает влияние на цену, и от этого выигрывают, прежде всего, потребители, особенно такие большие, как Китай, как Европейский союз.

Производители энергетических продуктов сейчас стоят перед сложной дилеммой. Думаю, что многие планы им придется пересмотреть.