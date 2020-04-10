Массовый выезд украинцев из Польши в связи с пандемией длился с 15 марта по 7 апреля, за это время 143,2 тысячи украинских гастарбайтеров покинули страну. Об этом 9 апреля сообщила «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на польскую погранслужбу

Также отмечается, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию добавил, что всего на Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек, из них 185 тысяч были эвакуированы спецрейсами.