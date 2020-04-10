Также отмечается, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию добавил, что всего на Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек, из них 185 тысяч были эвакуированы спецрейсами.
Также отмечается, что пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии изданию добавил, что всего на Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тысяч человек, из них 185 тысяч были эвакуированы спецрейсами.
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