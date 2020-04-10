Экс-депутат Рады Татьяна Черновол отрицает причастность к гибели человека во время пожара в офисе Партии регионов в Киеве в 2014 году. Видео с ее комментарием обнародовала «Европейская солидарность» в Facebook

Черновол объявили подозрение в умышленном убийстве сотрудника офиса Партии регионов © пресс-служба партии "Народный фронт"

«Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать… У меня здесь живет большая семья, много вещей — обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении — 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет», — рассказала Черновол.

Дело против нее она называет политическими репрессиями.