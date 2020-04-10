Черновол сообщила, что после обыска ей вручили подозрение по ряду статей и вызвали на допрос 14 апреля. Также, по ее словам, у нее изъяли одежду, которую она носила во время Майдана.
«Они искали мою одежду, в которой я была 18 февраля 2014 во время Майдана. Я, как ни странно, ее нашла. Они изъяли куртку, изъяли каску, рюкзак. Эти вещи нашлись. Дальше у меня забрали наградное оружие, хотя не имели права забирать. Еще у меня забрали телефон, хотя и не имели права забирать… У меня здесь живет большая семья, много вещей — обыскивали везде: и подвал, и погреб. У меня сообщение о подозрении — 8 статей. В половине из них наказание-то там от 5 до 15 лет», — рассказала Черновол.
Дело против нее она называет политическими репрессиями.