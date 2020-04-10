Власти Казахстана до конца апреля продлили режим чрезвычайного положения в стране, а также карантина в отдельных городах, введенный из-за эпидемии коронавируса. Об этом 10 апреля заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, передает Sputnik Казахстан

«15 апреля истекает срок моего Указа о введении чрезвычайного положения. Уже сейчас понятно, что режим чрезвычайного положения придется продлить как минимум до конца апреля», — заявил Токаев во время заседания Государственной комиссии по чрезвычайному положению, которое проходило по видеосвязи.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Токаев также поручил продлить карантин в Нур-Султане, Алма-Ате и других регионах, где он действовал ранее.

«Понимаю, что это непопулярное решение, поскольку люди хотят выйти на улицы, восстановить нормальный, привычный распорядок жизни. Но другого выхода нет, кроме соблюдения карантина, самоизоляции. Это рекомендации отечественных и международных специалистов-вирусологов», — добавил президент.

Согласно последним данным, в Казахстане зафиксировано 802 случая заражения коронавирусом, 9 человек скончались, 60 выздоровели. С 16 марта в стране действует режим ЧП, а отдельные города и области закрыты на карантин.