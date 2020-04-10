В марте вышло постановление Кабмина №215, в одном из пунктов которого представлен перечень заведений, которые должны быть закрыты в связи с карантином. В их число не входят точки розничной продажи продуктов питания.
Однако, по словам предпринимательницы, власти Запорожья за одну ночь закрыли все торговые точки на рынках.
«Местная власть не дает работать рынкам по одной-единственной причине, потому что есть супермаркеты. Зачем им мелкий бизнес? Почему нельзя работать продуктовым киоскам на рынке, но до сих пор работает строительный гипермаркет "Эпицентр"? Почему, если местная власть, проигнорировав постановление Кабмина, закрыла рынки, на территории рынка Анголенко работает супермаркет АТБ?» — отметила она.
Также работать продолжают ломбарды и т.н. микрофинансовые организации. По словам Нины, это делается для того, чтобы люди, лишенные способа заработать на жизнь, закладывали последнее имущество.
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