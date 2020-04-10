Власти Запорожья заинтересованы в том, чтобы малый бизнес исчез за период карантина. Об этом представительница предпринимателей рынков Запорожья рассказала в интервью изданию Украина.ру 9 апреля

На грани. У властей Украины остаётся последний шанс спасти бизнес © REUTERS, Gleb Garanich

Однако, по словам предпринимательницы, власти Запорожья за одну ночь закрыли все торговые точки на рынках.

«Местная власть не дает работать рынкам по одной-единственной причине, потому что есть супермаркеты. Зачем им мелкий бизнес? Почему нельзя работать продуктовым киоскам на рынке, но до сих пор работает строительный гипермаркет "Эпицентр"? Почему, если местная власть, проигнорировав постановление Кабмина, закрыла рынки, на территории рынка Анголенко работает супермаркет АТБ?» — отметила она.

Также работать продолжают ломбарды и т.н. микрофинансовые организации. По словам Нины, это делается для того, чтобы люди, лишенные способа заработать на жизнь, закладывали последнее имущество.

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.