На одном из закрытых рынков г. Запорожья мы случайно встретили предпринимательницу, которая из-за сработавшей сигнализации была вынуждена приехать, чтобы проверить, все ли в порядке в ее киоске. Она согласилась рассказать изданию Украина.ру о том, что происходит с рыночной торговлей во время карантина

- Нина, расскажите, пожалуйста, что сейчас происходит с запорожскими рынками.

— Я представляю предпринимателей рынков Запорожья, которые занимаются продуктами питания. 16 марта вышло постановление Кабинета министров Украины №215, в одном из пунктов которого четко сказано, что нужно в связи с карантином закрыть, а что оставить. Там написано, что должны быть закрыты кафе, столовые и т.д., кроме точек розничной продажи продуктов питания. Наша же местная власть взяла и за одну ночь закрыла наши торговые точки на рынках. Очень много предпринимателей пострадало, потому что продукты скоропортящиеся, они сейчас пропадают в киосках. Я сама из села. Нас таких по области десятки тысяч, которые выращивают все своим трудом и продают продукты на рынках. Но наша власть решила, что лучше закрыть рынки и идти в супермаркеты, где вероятность заразиться намного больше, чем на свежем воздухе.

- А как это контролируется? Полиция проверяет, работаете вы или нет?

— Да, полиция приезжает проверять. Но только получается, что одним все можно, а другим нет. Недавно был случай. Здесь до сих пор продолжает работать точка по разливу спиртных напитков, наливайка, как ее называют. Кто-то из жителей близлежащих домов вызвал правоохранителей. Полиция приехала, а толку никакого — наливайка быстро закрылась изнутри, и все. Возле нее простояли два часа, а потом развернулись и уехали. Не будут же они взламывать дверь в торговую точку. Так за день приезжали три раза и ни разу в наливайку не попали, якобы закрыто. Как только уезжают, она замечательно открывается. Но просто так ездить никому не хочется, поэтому полиция, не достучавшись в наливайку, выписала протоколы бабушкам, которые на улице рядом торгуют. Штраф в 17 000 гривен бабушкам, которые пытаются заработать на кусок хлеба, продав 5 кг выращенных ими самими огурцов или молочку из села.

- Бабушки все равно приходят?

— А что им делать? Им же надо выживать. Раскладывают свои продукты на стометровке между двумя половинами закрытого рынка — эта территория непосредственно к рынку не относится и принадлежит городу. Но бабушка, которая привезла 5 кг морковки или огурцов, обязательно получит огромный штраф, а те, кто складывает в карманы миллионы — откупятся, занесут кому надо и будут продолжать наживаться. Если бы рынок был открыт, люди из села, которые у себя в теплицах все выращивали с января, могли бы нормально, как положено, на рынке оплатить место и лабораторию, которая проверит их товар, и торговать. А сейчас они вынуждены идти на улицу, на стихийный рынок. Фактически, закрыв официальные рынки, власти сами вытолкнули бабушек на стихийные, а теперь составляют протоколы о незаконной торговле в карантин и штрафуют их на 17 000 гривен (45 500 руб.). Тот, кто зарабатывает много, не попадается. Попадается обычный народ.

- Но, наверное, на рынке сложно обеспечить выполнение предписанных министерством санитарных норм?

— Я не говорю про лотки, там действительно сложно. Но киоски с продуктами чистые, мы все убираем, дезинфицируем хлоркой, можем работать в масках, в перчатках. В чем проблема? А в том, что после таких решений малому бизнесу конец. Ну дотянут карантин до июня-июля, а потом люди просто выкинут свой просроченный товар и окажутся лицом к лицу с необходимостью осуществить большое количество проплат по налогам, аренде и т.д. Откуда брать деньги?

Местная власть не дает работать рынкам по одной-единственной причине, потому что есть супермаркеты. Зачем им мелкий бизнес? Почему нельзя работать продуктовым киоскам на рынке, но до сих пор работает строительный гипермаркет «Эпицентр»? Почему, если местная власть, проигнорировав постановление Кабмина, закрыла рынки, на территории рынка Анголенко работает супермаркет АТБ? На грани. У властей Украины остаётся последний шанс спасти бизнес © REUTERS, Gleb Garanich

- Если так сильно нужно закрыть, наверное, логично было бы на время карантина ввести какие-то льготы, освободить от налогов или что-то в этом роде.

— Мы разговаривали с депутатами и нам сказали, что с нас снимут аренду, налоги, пенсионные отчисления, не нужно будет их платить за март, апрель и май. Я уточнила, знают ли об этом в налоговой. Мне ответили: «Да, всех уже предупредили». Я приезжаю в налоговую, а мне говорят: «Вы что, как платили, так вы и должны платить. Нет соответствующего постановления». И я вынуждена была заплатить налоги за 2-й квартал, несмотря на то, что мы не работаем, рынки закрыты. С пенсионными взносами то же самое — в постановлении слово «отсрочить», не «отменить». То есть, когда закончится карантин, десятки тысяч предпринимателей придут к своим торговым местам, выкинут весь свой просроченный товар и при этом будут вынуждены заплатить налоги, аренду и тому подобное сразу за все месяцы. Та же история и с коммуналкой. До 1 июня дают отсрочку, а потом начнут насчитывать пеню.

- И как быть?

— Не знаю. Помимо того, что предприниматели вынуждены будут заплатить налоги за время, когда они не работают, у многих людей кредиты, пожилые родители на плечах. У меня больная пожилая мать, которой я должна покупать лекарства, а весь мой доход был с рынка. Сейчас только у меня в киоске гниет товара на 150 000 гривен. А у людей есть и на полмиллиона молочной продукции, кондитерской, колбасы. И никто не может забрать товар из своих торговых точек, т.к. рынок закрыт. На других рынках администрация тоже не пускает предпринимателей, все боятся. Ворота закрыты, все под замком. Как людям забрать свой товар? А если вдруг удалось забрать, то куда его деть? Выкинуть на свалку?