Заявитель утверждает, что Омелян и другие должностные лица довели до банкротства Бердянский морской торговый порт. При этом они злоупотребляли служебным положением, использовали служебный подлог, нарушая законодательство о труде и не выполняя судебное решение.
В заявлении также упоминаются начальник Бердянского филиала и чиновники Администрации морских портов Украины, бывшее и нынешнее руководство госпредприятия.
Заявитель, имя которого не называется, попросил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ, который не стал вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных решений. Кроме того, он просил обязать НАБУ начать немедленное досудебное расследование
Суд постановил удовлетворить иск заявителя частично.