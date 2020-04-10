Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян может стать фигурантом уголовного дела, возбудить которое Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Об этом вечером 9 апреля сообщила пресс-служба суда

Бердянский морской порт: недолгий расцвет на фоне смерти отрасли © bmtport.com.ua

В заявлении также упоминаются начальник Бердянского филиала и чиновники Администрации морских портов Украины, бывшее и нынешнее руководство госпредприятия.

Заявитель, имя которого не называется, попросил суд признать противоправной бездеятельность детектива НАБУ, который не стал вносить сведения о преступлении в Единый реестр досудебных решений. Кроме того, он просил обязать НАБУ начать немедленное досудебное расследование

Суд постановил удовлетворить иск заявителя частично.