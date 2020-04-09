Коронавирус ударил по финансовому состоянию практически большинства граждан Израиля. Если до эпидемии в стране было всего 4% безработных, а сейчас их число увеличилось до 24%. Об этом рассказал израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Эксперт в частности отметил, что более миллиона людей остались временно или постоянно без работы и подали заявления в службу занятости с целью получения пособия по безработице.

«Правительство перед праздником Песах, чтобы немного облегчить положение граждан, приняло решение о выплате денежных подарков семьям с детьми и пенсионерам. Это порядка 150 долларов на каждого ребенка или пожилого человека», — обратил внимание Цинкер.

Кроме того, правительство приняло программу, рассчитанную на выход экономики из кризиса, объемом более 20 млрд. долларов, которая должна обеспечить помощь во всех сферах экономической деятельности, как государственных структур, так и бизнесам всех уровней, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.