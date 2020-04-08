- Александр, какая ситуация сложилась сейчас в Израиле вокруг такого значимого для всех иудеев праздника как Песах в связи с жесткими карантинными мерами, которые ввело правительство страны?
— Дело в том, что месяц назад после массовых мероприятий во время праздника Пурим у нас произошел массовый прирост заболеваемости коронавирусом. Если до этого болели в основном туристы, возвращающиеся из Европы, то после праздника Пурим, произошел рост числа зараженных внутри Израиля от бесконтрольного общения, который мы расхлебываем по сей день.
Сегодня, 8 апреля, наступил 20-й день карантина, условия которого еженедельно ужесточаются. Согласно распоряжению правительства с 7 апреля перекрыто движение между всеми городами страны и все граждане должны были вернуться в места своего постоянного проживания. Сегодня в Израиле вступил в силу запрет на практически любое передвижение по улицам, в том числе с целью приобретения продуктов питания. В соответствии с правилами полного карантина, прогулки разрешены не далее, чем на 100 метров от места проживания и на короткое время.
Это сделано потому, что Песах — это семейный праздник, на который собирается вся родня: бабушки, дедушки, мамы и папы с детьми. Праздник сопровождается чтением пасхально Агады — рассказа об Исходе из Египта и заповедях праздника Песах, песнями и праздничными угощениями. Чтобы исключить общение большого количества людей и обезопасить пожилых, поставлено было условие, что каждый должен отмечать Песах только с теми, кто живет с ним в одном доме.
За последнее время израильские медики добились определенных успехов в борьбе с эпидемией, и чтобы их усилия не пошли насмарку, правительство приняло такое решение.
С завтрашнего утра выходить на улицу можно будет, но только в магазины и аптеки не далее 100 метров от дома. Это будет продолжаться до окончания праздника Песах, который длится неделю.
В министерстве здравоохранения делают осторожные заявления о том, что ситуация в стране может изменится в лучшую сторону. Если это произойдет, то вполне возможно правительство подумает об облегчении карантина. В первую очередь, чтобы люди начали выходить на работу.
- Какова экономическая ситуация в Израиле?
— Израиль несет огромные потери в экономике. Очень сильно эпидемия коронавируса ударила по финансовому состоянию практически большинства граждан страны. Например, до эпидемии у нас было всего 4% безработных, а сейчас у нас 24%. Более миллиона людей остались временно или постоянно без работы и подали заявления в службу занятости с целью получения пособия по безработице. Правительство перед праздником Песах, чтобы немного облегчить положение граждан, приняло решение о выплате денежных подарков семьям с детьми и пенсионерам. Это порядка 150 долларов на каждого ребенка или пожилого человека.
Кроме того, правительство приняло программу, рассчитанную на выход экономики из кризиса. Программа объемом более 20 млрд. долларов США должна обеспечить помощь во всех сферах экономической деятельности, как государственных структур, так и бизнесам всех уровней.
- Как люди восприняли такие суровые меры накануне Песаха, ведь подобных прецедентов в истории Израиля не было?
— Такое впервые происходит в истории Израиля.
Основная проблема у полиции возникла в населенных пунктах, где проживает ультраортодоксальное население. Из-за высокой плотности населения, и из-за того, что они не соблюдают правила карантина, когда много народу собирается на молитвы в синагоги, ортодоксы составляют половину всех зараженных. Поэтому еще несколько дней назад было принято решение полностью закрыть город Бней-Брак, также были закрыты несколько районов старого Иерусалима, где живет многочисленная община религиозных евреев.
Понятно, что сначала были проблемы, потому что не все хотели воспринимать эти ограничения. Более того были стычки с полицейскими и неприятными выкрики в их сторону. Но в течение двух дней это все успокоилось.
И представители Минобороны и полиции в своем выступлении поблагодарили население, которое с пониманием отнеслось к карантину. На дорогах нет ни одной машины, все сидят по домам, как во время Судного дня Йом-Кипур.
Мы все очень надеемся, что соблюдение карантина поможет борьбе с коронавирусом, и эпидемия пойдет на спад.