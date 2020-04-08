Накануне важнейшего иудейского праздника Песах, который будет отмечаться с 8 по 16 апреля, правительство Израиля пошло на беспрецедентные меры карантина, чтобы не допустить распространение коронавируса. Израильский политолог Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру рассказал, почему это решение следует считать необходимым

- Александр, какая ситуация сложилась сейчас в Израиле вокруг такого значимого для всех иудеев праздника как Песах в связи с жесткими карантинными мерами, которые ввело правительство страны?

— Дело в том, что месяц назад после массовых мероприятий во время праздника Пурим у нас произошел массовый прирост заболеваемости коронавирусом. Если до этого болели в основном туристы, возвращающиеся из Европы, то после праздника Пурим, произошел рост числа зараженных внутри Израиля от бесконтрольного общения, который мы расхлебываем по сей день.

Политолог Цинкер: В ситуации пандемии очередные выборы в Израиле станут преступлением © Facebook, Александр Цинкер

Это сделано потому, что Песах — это семейный праздник, на который собирается вся родня: бабушки, дедушки, мамы и папы с детьми. Праздник сопровождается чтением пасхально Агады — рассказа об Исходе из Египта и заповедях праздника Песах, песнями и праздничными угощениями. Чтобы исключить общение большого количества людей и обезопасить пожилых, поставлено было условие, что каждый должен отмечать Песах только с теми, кто живет с ним в одном доме.

За последнее время израильские медики добились определенных успехов в борьбе с эпидемией, и чтобы их усилия не пошли насмарку, правительство приняло такое решение.

С завтрашнего утра выходить на улицу можно будет, но только в магазины и аптеки не далее 100 метров от дома. Это будет продолжаться до окончания праздника Песах, который длится неделю.

В министерстве здравоохранения делают осторожные заявления о том, что ситуация в стране может изменится в лучшую сторону. Если это произойдет, то вполне возможно правительство подумает об облегчении карантина. В первую очередь, чтобы люди начали выходить на работу.

- Какова экономическая ситуация в Израиле?

— Израиль несет огромные потери в экономике. Очень сильно эпидемия коронавируса ударила по финансовому состоянию практически большинства граждан страны. Например, до эпидемии у нас было всего 4% безработных, а сейчас у нас 24%. Более миллиона людей остались временно или постоянно без работы и подали заявления в службу занятости с целью получения пособия по безработице. Правительство перед праздником Песах, чтобы немного облегчить положение граждан, приняло решение о выплате денежных подарков семьям с детьми и пенсионерам. Это порядка 150 долларов на каждого ребенка или пожилого человека.

«Харизматичная фигура». Политолог Цинкер назвал сильные стороны премьера Нетаньяху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

- Как люди восприняли такие суровые меры накануне Песаха, ведь подобных прецедентов в истории Израиля не было?

— Такое впервые происходит в истории Израиля.

Основная проблема у полиции возникла в населенных пунктах, где проживает ультраортодоксальное население. Из-за высокой плотности населения, и из-за того, что они не соблюдают правила карантина, когда много народу собирается на молитвы в синагоги, ортодоксы составляют половину всех зараженных. Поэтому еще несколько дней назад было принято решение полностью закрыть город Бней-Брак, также были закрыты несколько районов старого Иерусалима, где живет многочисленная община религиозных евреев.

Израиль был создан благодаря победе Красной Армии - политолог Цинкер © РИА Новости, Евгений Халдей | Перейти в фотобанк

И представители Минобороны и полиции в своем выступлении поблагодарили население, которое с пониманием отнеслось к карантину. На дорогах нет ни одной машины, все сидят по домам, как во время Судного дня Йом-Кипур.

Мы все очень надеемся, что соблюдение карантина поможет борьбе с коронавирусом, и эпидемия пойдет на спад.