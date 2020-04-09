Лечащихся в кардиологическом отделении Александровской больницы пришлось эвакуировать в другое помещение из-за звонка о минировании учреждения. Об этом вечером 8 апреля сообщили в пресс-службе Национальной полиции Киева

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк в материале правоохранителей. По адресу, который дал информатор, расположен кардиологический корпус Александровской больницы, в которой сейчас лечатся больные коронавирусом украинцы. Администрация больницы решила эвакуировать всех больных из отделения в другое помещение. Полиция ищет мужчину, который сообщил о предстоящем взрыве.