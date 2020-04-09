«Сегодня в 21:40 в полицию позвонил неизвестный и сказал о том, что в одном из корпусов больничного заведения заложена взрывчатка. По указанному адресу немедленно выехали специалисты профильных служб и следственно-оперативная группа районного управления полиции», — говорится в материале правоохранителей.
По адресу, который дал информатор, расположен кардиологический корпус Александровской больницы, в которой сейчас лечатся больные коронавирусом украинцы.
Администрация больницы решила эвакуировать всех больных из отделения в другое помещение.
Полиция ищет мужчину, который сообщил о предстоящем взрыве.