Генпрокуратура России удовлетворила запрос Армении об экстрадиции разыскиваемого за участие в разбое экс-депутата армянского парламента Левона Саргсяна (в русскоязычных СМИ его фамилию указывают как Саркисян), передает РИА Новости 8 апреля

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