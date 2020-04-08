В последнее время в России появилась целая прослойка лиц, паразитирующая на союзных отношениях в том смысле, что любая информация из Белоруссии подается исключительно в негативном свете, и Белоруссия предстает чуть ли не врагом. Об этом рассказал белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру

Политолог Шпаковский: Москва и Минск проявили солидарность в борьбе с пандемией © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Политолог подчеркнул, что Белорусская сторона первой в мире поставила гуманитарную помощь в пострадавшие районы Китая, а когда получила помощь от КНР взамен, то в китайской прессе не было злорадных заголовков на эту тему.

По его словам, на фоне коронавируса эта «паразитическая прослойка» продолжила свою отрицательную и деструктивную активность, и это разрушает все то хорошее, что было проявлено странами в сложившейся ситуации.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.