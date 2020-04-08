«Нам в Минске было очень неприятно читать злорадные публикации, что Белоруссия якобы обратилась к России за помощью. По-моему, это нормально, когда одна страна обращается за помощью к своим союзникам», — сетует эксперт.
Политолог подчеркнул, что Белорусская сторона первой в мире поставила гуманитарную помощь в пострадавшие районы Китая, а когда получила помощь от КНР взамен, то в китайской прессе не было злорадных заголовков на эту тему.
По его словам, на фоне коронавируса эта «паразитическая прослойка» продолжила свою отрицательную и деструктивную активность, и это разрушает все то хорошее, что было проявлено странами в сложившейся ситуации.
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