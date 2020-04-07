Белорусский политолог Александр Шпаковский в интервью изданию Украина.ру рассказал, как именно республика борется с коронавирусом и как пандемия повлияет на будущее Союзного государства

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк - Александр, насколько вообще можно было прогнозировать, что белорусские власти не будут предпринимать жестких мер по борьбе с заболеванием?

— Не нужно путать жёсткие меры по борьбе с заболеванием с введением мер, которые прямо противоречат правам человека и нарушают базовые свободы людей, в том числе свободу на перемещение.

Всем понятно, что борьба с коронавирусом должна опираться на систему здравоохранения и на медицинские методы, а не на разного рода ограничения, которые делают жизнь людей неудобной, а в некоторых случаях невыносимой.

Надо сказать, что не только Республика Беларусь не вводила карантинные меры. В Европе есть другие государства (в частности Швеция), которые не пошли этим путем. В мире немало государств, которые действуют аналогичными способами.

В Беларуси существует так называемый функциональный карантин. То есть образовательные учреждения и даже жилые дома, в которых обнаружены случаи коронавируса, закрывают на карантин.

В карантинном режиме живет более 20 тысяч человек, точечно выделяются контакты первого и второго уровня, и Минздрав соответственно работает во исполнение своих приказов, планов и инструкций. Поэтому говорить о том, что борьба не ведется или власть бездействует, это инфантильные и не соответствующие действительности оценки.

- За счет чего белорусская сторона рассчитывает на успех?

— В Беларуси проведено около 40 тыс. тестов, у нас около 2 тыс. аппаратов ИВЛ, около 4 тыс. реанимационных коек. В принципе власть готова, но на первый план выдвигаются медицинские меры, а не чрезвычайные.

У Беларуси было только два пути. Первый — вводить ограничительные меры и фактически уничтожать своими же руками экономику. Белорусская экономика экспортноориентированного государства, которая существует в основном за счет того, что продает. У нас нет значимого запаса природных ресурсов, и нет резервов, чтобы долгое время выдерживать такой режим.

Второй путь — рассчитывать на собственную систему здравоохранения (в которую в последнее время вкладывалось немало) и на ее возможности. Выбран второй путь. Насколько он будет эффективен — покажет время. Пока мне представляется, что белорусская медицина справляется с теми вызовами, которые стоят сегодня перед нами.

Кроме того, сегодня была разработана собственная система тестов, и нам теперь не придется обращаться за помощью к нашим партнерам в этом вопросе. Это очень важный результат, за которым стоит чья-то серьезная работа и чьи-то бессонные ночи.

- Какие настроения в обществе? Есть ли массовая скупка гречки и другие признаки тревоги?

- Массовой скупки гречки нет, народ реагирует достаточно спокойно. Конечно, какая-то часть населения паникует в том смысле, что создается крайне негативный фон разного рода источниками информации и международными СМИ. То есть все говорят только о коронавирусе, определенная часть общества этого просто боится, и я этих людей понимаю.

Но в целом белорусы в сравнении с другими нациями ведут себя достаточно спокойно. В Нидерландах, к примеру, руководитель страны вынужден был обращаться к нации с призывом не закупать туалетную бумагу, потому что запасов этого сырья в Голландии на несколько лет хватит.

В Беларуси таких прецедентов не было, хотя, скажем, в аптеке ощущается дефицит парацетамола. Какая-то часть общества не носит масок. Да, нет единого мнения на предмет того, насколько они помогают, но эта мера в целом тоже оправданна. Если человеку так спокойнее — пожалуйста.

- Формальных запретов нет, а как на это реагируют фирмы и заведения общепита? Все ли заведения работают, переводят ли работников на удаленку?

— Что касается работы предприятий, то фирмы, имеющие возможность переводить людей на удаленку, это делают. В школах продлены каникулы еще на неделю. Что касается торговли и общепита, то в основной своей массе они работают. Многие из них проявляют гражданскую ответственность и готовят бесплатные обеды для медиков, полноценные бизнес-ланчи.

Общество стало обращать внимание на вещи относительно здравоохранения, которые ранее ему были безразличны. Ведь пневмония — это не сегодняшнее изобретение. Ежегодно пневмонией в мире болеют 17 млн человек, из которых 256 тысяч умирают.

В Белоруссии в этом и в прошлом году порядка 20 тыс. человек находились в больнице с этим диагнозом. Но если в прошлом году этому не уделялось столько внимания, то сейчас помощь системе здравоохранения помогает улучшать обстановку.

Конечно, несколько снизилась активность людей. Есть рекомендации не проводить какие-то массовые мероприятия, пассажиропоток несколько упал, но в целом Минск и регионы живут своей жизнью.

Белорусский эксперт пояснил, почему Минск успешно борется с вирусом без карантина © AP, Sergei Grits

- Есть ли у властей конкретные планы на случай ухудшения ситуации?

— На этот случай всегда есть разные планы. В феврале — марте была одна ситуация, когда было незначительное количество заболевших, и когда была возможность изолировать контакты первого и второго уровня в стационар.

Сейчас есть рекомендации, чтобы эти люди, если они не больны, соблюдали карантин в режиме самоизоляции дома. Если количество заболевших будет возрастать по экспоненте, то возможно введение более жестких карантинных мероприятий.

Мы всегда готовы ввести их, просто на сегодняшний день ситуация такова, что Министерство здравоохранения считает возможным справляться такими методами.

- В связи с пандемией серьезно критикуют Евросоюз. А как эта ситуация отразится на будущем Союзного государства?

— Пока в Союзном государстве мы видим проявление солидарности. Беларусь оказала Российской Федерации помощь в вывозе россиян самолетами «Белавиа», то же самое делала Россия. Хотя на начальном этапе были определенные недопонимания в этой связи, связанные с принятием чрезвычайных мер Россией.

Белорусская сторона благодарна России за возможность приобрести тесты для определения коронавируса (30 тысяч тестов закупили, 10 тысяч получили безвозмездно, сейчас у нас будут собственные системы, и думаю, больше помощь не потребуется). Так что страны координируют усилия, но я бы не сказал, что все происходит безоблачно, есть ряд проблемных вопросов.

На сегодняшний день закрыта граница. Очень не хотелось бы, чтобы в посткоронавирусном мире (а я не исключаю, что в ситуации, когда он существует, нам придется жить долго, пока не изобретут вакцину) это продолжалось и дальше и отражалось бы на будущем союзных отношений.

Потому что главное достижение внутри Союзного государства, что его делает наиболее глубоким на постсоветском пространстве, — свободное перемещение людей и отсутствие границ. Сейчас это поставлено под сомнение.

Мы с пониманием относимся к действиям, которые предпринимает российская сторона, но надеемся, что она не забудет убрать эту границу после того, как пик эпидемии пройдет. Потому что мне кажется, что у некоторых товарищей такой соблазн есть.

Еще хотел бы сказать, что в последнее время в России появилась целая прослойка лиц, паразитирующая на союзных отношениях. В том смысле, что любая информация из Белоруссии подается исключительно в негативном свете, и Белоруссия предстает чуть ли не врагом для России и русского человека.

На фоне коронавируса эти люди продолжили, к сожалению, свою отрицательную и деструктивную активность. Это разрушает все то хорошее, что было проявлено странами в сложившейся ситуации.

Нам в Минске было очень неприятно читать злорадные публикации, что Белоруссия якобы обратилась к России за помощью. По-моему, это нормально, когда одна страна обращается за помощью к своим союзникам. Беларусь тоже демонстрировала солидарность.

Например, она первой в мире поставила гуманитарную помощь в пострадавшие районы Китая. И сейчас, когда мы получаем помощь из КНР, мы не видим в китайской прессе злорадных заголовков на эту тему от некоторых «экспертов».