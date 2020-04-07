«11 марта в Украине начался карантин. Это означает, что руководство государства так или иначе, но осознало опасность. И что почти за месяц сделало государство?… А отвечать кто будет за то, что государство не подготовлено к эпидемии? За то, что мы подставляем наших врачей, которые вынуждены уходить с угрозой собственной жизни и лечить больного. Я думаю, что за это должен кто-то ответить», — сказал он.
Кроме того, Погребинский считает, что на Украине производство защитных масок можно было наладить за неделю, чего сделано не было. Также, по его мнению, критически стоит вопрос с аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам политолога, «судьба дает определенный шанс» Украине, поскольку «нет быстрого вала заболевших».
Также Погребинский подчеркнул, что нельзя говорить о реальном состоянии дел, поскольку он считает, что на Украине очень мало людей проверили. В пример он привел Россию. Политолог подытожил, что по отношению к 1 млн человек Украина сделала тестов в 37 раз меньше, чем РФ.