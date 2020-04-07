Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, политолог Михаил Погребинский считает, что власти Украины плохо подготовились к противодействию коронавирусу и продолжают испытывать судьбу, которая продолжает давать шанс. Об этом 7 апреля он рассказал в эфире телеканала «112 Украина»

Погребинский сказал, что будут думать о Зеленском украинцы после его союза с Порошенко © Facebook, Михаил Погребинский

Кроме того, Погребинский считает, что на Украине производство защитных масок можно было наладить за неделю, чего сделано не было. Также, по его мнению, критически стоит вопрос с аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам политолога, «судьба дает определенный шанс» Украине, поскольку «нет быстрого вала заболевших».

Также Погребинский подчеркнул, что нельзя говорить о реальном состоянии дел, поскольку он считает, что на Украине очень мало людей проверили. В пример он привел Россию. Политолог подытожил, что по отношению к 1 млн человек Украина сделала тестов в 37 раз меньше, чем РФ.