«Хотел бы выразить свою искреннюю поддержку в этот непростой для Вас момент. Уверен, что Ваши энергия, оптимизм и чувство юмора помогут победить болезнь», — говорится в официальной телеграмме.
Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления главе английского правительства.
О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. Он самоизолировался, но продолжил руководить правительством посредством видеоконференций.
Накануне, 6 апреля, Джонсона госпитализировали, чтобы провести стандартные анализы. Вечером того же дня политика перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия.