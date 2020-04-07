Президент России Владимир Путин направил телеграмму с пожеланием скорейшего выздоровления премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, который находится в реанимации из-за коронавируса

Борис Джонсон заразился коронавирусом © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк говорится в официальной телеграмме.

Российский лидер пожелал скорейшего выздоровления главе английского правительства.

О том, что Джонсон заразился коронавирусом, стало известно 27 марта. Он самоизолировался, но продолжил руководить правительством посредством видеоконференций.

Накануне, 6 апреля, Джонсона госпитализировали, чтобы провести стандартные анализы. Вечером того же дня политика перевели в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения самочувствия.