Экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак, заступаясь за своего бывшего заместителя Виктора Трепака, ударил тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина. Об этом на днях замглавы СБУ Виктор Трепак рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону

Трепак заявил, что на пике конфликта с Шокиным, из-за которого он собирался уволиться, около часа ночи, он работал в своем кабинете. Спустя какое-то время ему позвонил Грицак и попросил зайти к нему. За одним столом, по рассказам Трепака, тогда сидели Шокин, Грицак и несколько народных депутатов Украины из партии Петра Порошенко. При этом Трепак утверждает, что Грицак пытался примирить его с Шокиным, но бывший генпрокурор настаивал на том, что посадит Трепака в тюрьму. Не хотел сажать Стерненко. Трепак объяснил, почему генпрокурор Венедиктова его уволила

«Василий Сергеевич по-мужски нанес удар, и Виктор Николаевич упал в кабинете. Вот такая была история. Вот есть, что вспомнить. И Василий Сергеевич сказал: "Виктор, я тебе больше ничем не могу помочь". Вот такой поступок был, на самом деле», — добавил Трепак.

В ноябре 2015 года первый зампредседателя СБУ — начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Центрального управления Трепак написал заявление на имя президента Порошенко об уходе с занимаемой должности. Причиной своего шага Трепак назвал невозможность борьбы с коррупцией в условиях, когда Шокин занимает пост генпрокурора.