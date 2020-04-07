Экс-президент украинского футбольного клуба «Буковина» из города Черновцы Василий Федорюк скончался 6 апреля от осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией. Ему было 72 года. Сообщение об этом 7 апреля опубликовал в своем Facebook бывший глава Профессиональной футбольной лиги Святослав Сирота

Нарушители и грубияны. Украинский футбол заклеймили позором © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Не хотелось писать. Но всё же считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасет кого-то. Далекий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба «Буковина Черновцы» Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные всё же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни!» — написал Сирота.

На сегодняшний день все спортивные соревнования на Украине и в других европейских странах приостановлены из-за пандемии коронавируса. Исключение составляет Белоруссия, где решили доиграть футбольное первенство. Ранее УЕФА позволила национальным федерациям самим определять дату возобновления внутренних чемпионатов.