Федорюк дважды занимал президентский пост в «Буковине», сначала в 1990-е годы, а затем в 2007-2010 гг. При нем команда отыграла свой последний на настоящий момент сезон в элитном дивизионе чемпионата Украины, после чего вылетела в 1994 году в лигу рангом ниже и в высший дивизион с тех пор не возвращалась.
«Не хотелось писать. Но всё же считаю нужным это озвучить. Может быть, это спасет кого-то. Далекий и неизвестный вирус коснулся и футбола. Вчера от коронавируса умер бывший президент футбольного клуба «Буковина Черновцы» Василий Александрович Федорюк. Скорбим. Выражаю соболезнования его родным и близким. А остальные всё же, может быть, начнут понимать, что вирус есть, и он реальная угроза жизни!» — написал Сирота.
На сегодняшний день все спортивные соревнования на Украине и в других европейских странах приостановлены из-за пандемии коронавируса. Исключение составляет Белоруссия, где решили доиграть футбольное первенство. Ранее УЕФА позволила национальным федерациям самим определять дату возобновления внутренних чемпионатов.