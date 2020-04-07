Она отметила, что этот метод широко использовался 20 лет назад, поскольку тогда в стране был еще более острый дефицит приборов ИВЛ. Согласно задумке, пациент дышит в пакете, а выдох идет через шланг в отдельную емкость.
«Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалипсическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», — написала Шилова.
Врач подчеркнула, что ей удалось найти производителя в Днепре, который выпускает качественные пакеты. По ее мнению, их теперь можно использовать в тех больницах, где не хватает ИВЛ.