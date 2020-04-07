Украинские врачи решили применить альтернативу аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для больных с тяжелой формой коронавируса и вспомнили о технологии Bubble-CPAP. Об этом на днях на своей странице в Facebook написала врач Елизавета Шилова

На Украине есть лишь 6% от необходимого числа аппаратов искусственной вентиляции легких в пик эпидемии — эксперт © The Central Hospital of Wuhan | The Central Hospital of Wuhan | Перейти в фотобанк

«Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалипсическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», — написала Шилова.

Врач подчеркнула, что ей удалось найти производителя в Днепре, который выпускает качественные пакеты. По ее мнению, их теперь можно использовать в тех больницах, где не хватает ИВЛ.