Президент США Дональд Трамп еще в январе был в курсе, чем грозит распространение коронавируса в стране, однако начал принимать соответствующие меры намного позже. Об этом 7 апреля сообщает The New York Times

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк данным СМИ, американского лидера предупреждал Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.

Он сообщил Трампу о том, что вирус может обойтись Штатам в триллионы долларов, а миллионы американцев либо заболеют, либо умрут.

Однако в тот период президент преуменьшал опасность COVID-19 для США, а позже заявлял, что таких результатов никто не мог предсказать.

Трамп начал предпринимать активные меры для предотвращения распространения вируса только через несколько недель после этого.

По последним данным, в США почти 370 тысяч человек болеют коронавирусом. Умерли около 11 тысяч человек.