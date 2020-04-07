По данным СМИ, американского лидера предупреждал Глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро.
Он сообщил Трампу о том, что вирус может обойтись Штатам в триллионы долларов, а миллионы американцев либо заболеют, либо умрут.
Однако в тот период президент преуменьшал опасность COVID-19 для США, а позже заявлял, что таких результатов никто не мог предсказать.
Трамп начал предпринимать активные меры для предотвращения распространения вируса только через несколько недель после этого.
По последним данным, в США почти 370 тысяч человек болеют коронавирусом. Умерли около 11 тысяч человек.