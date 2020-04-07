«Мы сейчас с этой ситуацией разбираемся. Но, насколько мне известно, этот больной был в инфекционной больнице, кислородно-нуждающийся. Но имел тяжелую сопутствующую патологию со стороны сердца», — отметил Кошкин.
Он добавил, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.
По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.
По последним данным, CoViD-19 заразились 1 тысяча 319 украинцев, умерли 38 человек.