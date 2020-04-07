Украинец, у которого предварительно подтвердили коронавирус, скончался в больничном лифте Коломыйской центральной районной больницы по дороге в реанимацию. Об этом 6 апреля рассказал гендиректор больницы Андрей Кошкин в эфире НТК

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Он добавил, что мужчине провели два экспресс-теста на коронавирус. Первый делали раньше и он был отрицательный, а сегодня сделали второй, который показал положительный результат.

По его словам, медики успели сделать мазок на ПЦР-тест и отправили его для дальнейшего исследования.

По последним данным, CoViD-19 заразились 1 тысяча 319 украинцев, умерли 38 человек.