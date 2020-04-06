Футбольный клуб «Шахтер» передал Харьковской области 20 тысяч экспресс-тестов для выявления коронавируса. Об этом сообщается на сайте донецкой команды 6 апреля

СБУ изъяла в Киеве поддельные экспресс-тесты для диагностики коронавируса © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Валерия Бондаря.

«Мы, футболисты, чувствуем поддержку болельщиков во время матчей. Очень благодарны им за это. Я рад, что можем сейчас всей командой сделать доброе дело для моего родного города (Харькова. — Ред.). Главное, чтобы все наши болельщики сейчас оставались дома, соблюдали карантин и заботились о своих близких», — заявил футболист.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным Минздрава, на Украине 1319 человек заразились коронавирусом, 38 умерли, 28 выздоровели.