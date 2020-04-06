Во время карантина на Украине женщины стали чаще готовить и смотреть новости, а мужчины – спать, заниматься спортом и употреблять алкоголь. Об этом 6 апреля свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг» 1-2 апреля, продемонстрировали, что за период карантина среди опрошенных значительно возросла частота просмотра новостей (почти половина из них стала следить за ним чаще).

Треть опрошенных отметили, что стали чаще смотреть фильмы и сериалы, убирать дома, готовить еду. Около четверти отметили, что увеличили время на занятия саморазвитием, общение с родными и близкими, сон, еду и прослушивание музыки. Каждый пятый стал чаще заниматься своим хобби, читать книги или занимаются спортом.

Несмотря на это карантин значительно повлиял на прогулки на свежем воздухе — почти половина отметили, что делают сейчас это реже, чем обычно. Также ограничения существенно отразились на общении с друзьями: около 40% заявили, что говорят с ними не так часто как до карантина. Каждый пятый вынужден был ограничить общение с родными и близкими и занятия спортом.

«В гендерном разрезе наблюдаются определенные различия в моделях поведения на карантине. Так, следят за новостями и готовят еду несколько чаще женщины. Мужчины чаще стали заниматься спортом, больше времени, чем обычно, тратят на сон, алкоголь и секс. Особенно те мужчины, которые сейчас на карантине и не ходят на работу», — говорится в сообщении.

В ходе исследования было опрошено 1300 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 4%.