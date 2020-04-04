На сегодняшний момент в регионе, который вошел в число лидеров по числу зараженных, зафиксировано 135 случаев COVID-19.
Врачи отметили, что за годы медицинской реформы начатой при и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая, с их точки зрения, представляет собой глобальное мероприятие по уничтожению в стране практической медицины, им приходится бороться с инфекцией в одних халатах.
«Средств индивидуальной защиты и диагностики не хватает. Пробирок для забора материала на выявление коронавируса остро не хватает. А если отсутствует диагностика — данные о распространении инфекции нельзя считать достоверными», — заявили медики.
В обращении также говорится, что местная власть не может справиться с ситуацией, и поэтому врачи потребовали от государства помощи в виде масок высокого уровня защиты, комбинезонов, аппаратуры и лекарств.