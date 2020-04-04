Врачи Монастырисского района Тернопольской области 4 апреля записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором называют свой регион «украинской Уханью»

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

Врачи отметили, что за годы медицинской реформы начатой при и.о. главы Минздрава Ульяны Супрун, которая, с их точки зрения, представляет собой глобальное мероприятие по уничтожению в стране практической медицины, им приходится бороться с инфекцией в одних халатах.

«Средств индивидуальной защиты и диагностики не хватает. Пробирок для забора материала на выявление коронавируса остро не хватает. А если отсутствует диагностика — данные о распространении инфекции нельзя считать достоверными», — заявили медики.

В обращении также говорится, что местная власть не может справиться с ситуацией, и поэтому врачи потребовали от государства помощи в виде масок высокого уровня защиты, комбинезонов, аппаратуры и лекарств.