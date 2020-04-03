В Умани правоверный хасид, гражданин США, в возрасте 47 лет умер от коронавируса, рассказал глава Черкасской облгосадминистрации Роман Боднар в Facebook 3 апреля

«Гражданин США прибыл из Лондона 11 марта. Приехал в Умань с женой и шестью детьми. У всех отобрали образцы для исследования. По состоянию на сейчас установлено 50 контактных лиц, которые находятся на самоизоляции», — написал губернатор.

Чиновник утверждает, что мужчина страдал от тяжелой сопутствующей патологии, однако не подпускал к себе медиков и не выполнял рекомендации врачей.

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Следует отметить, что в Лондоне, откуда прибыл хасид, ситуация с коронавирусом настолько тяжела, что власти в спешном порядке строят морг размером в два футбольных поля, где намерены содержать без захоронения тела не менее четырех тысяч умерших от COVID-19.

Как отметили в городском совете округа Ньюхем в Лондоне, столичные морги не справляются с наплывом тел. Родственникам умерших будет запрещено посещать учреждение.