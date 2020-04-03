Пандемия коронавируса и попытки ей противостоять ясно показывают нам, насколько все взаимосвязаны в современном мире. Состояние мира таково, что в нём больше не может быть локальных проблем, и это должно изменить подходы к их решению. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал известный венгерский политолог Ласло Кемени

По его мнению, то, что сейчас происходит в мире, можно сравнить с начавшейся биологической войной, и «каждая страна занимается военным положением (т.е. сражается с вирусом. — Ред.) таким образом, как она к этому подготовлена».

«Если посмотрим на это, тогда получается, что мир абсолютно взаимосвязан. Действительно, это глобальная проблема. И нельзя сказать, что, как думали некоторые в начале эпидемии, это проблема Китая. Трамп и сейчас говорит не «коронавирус», а «китайский вирус». Нет. Всё, что происходит, показывает, что это глобальная проблема, и что сейчас мир находится в таком состоянии, что не может быть локальных проблем. Нет локальных проблем. Не может быть, например, локальной проблемы такой, как та же эпидемия этого вируса. И поэтому эту проблему нужно именно глобально решать», — сказал Кемени.

Эксперт подчеркнул, что с эпидемией коронавируса можно справиться только всем сообща: «Сначала надо подходить к этой проблеме глобально, чтобы потом можно было локально, так сказать, на микроуровне решать её».

Однако состояние дел в мире в настоящее время таково, что все страны действуют разобщенно, пытаясь замкнуться. По словам Кемени, причина такого положения в том, что «нет доверия, и на первое место страны ставят свои интересы, исходя в основном из интересов капитала».

«Это интересы капитала, то есть интересы капитализма», — констатировал политолог, добавив, что человечество перешагнуло порог новой цивилизации, и это означает конец капитализма: теперь «должно быть создано новое общество, новое соотношение стран, новое соотношение людей, то есть абсолютно новый мир».

По словам Ласло Кемени, это означает, что «рухнет старая система, полностью». А коронавирус стал как бы катализатором этого процесса, «чтобы люди во всём мире осознали, что теперь придётся по-другому жить».

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более чем 750 тысячах инфицированных по всему миру, свыше 36 тысяч человек скончались. В связи с пандемией во многих странах, в том числе и в России, введены строгие карантинные меры.

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