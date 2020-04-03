В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону певица Лолита Милвская сказала, что своими глазами не видела войск в Донбассе и не может судить о причинах происходящего в регионе. Украинские зрители раскритиковали её за эти слова

Во время интервью журналист утверждал, что войну в Донбассе развязала Россия, однако артистка не спешила возлагать на кого-то вину, отметив, что всегда виноваты обе стороны.

«Россия не развязывала войну. А разве сейчас идёт война? Вот я про неё не знаю. Когда была во Львове на кладбище на похоронах Кузьмы, я видела могилы ребят, 18-19 лет, и не знаю, где они погибли. Я не знаю, кто пришёл первым и начал воевать первым. Я очевидец могил, я не очевидец событий. Я на Донбассе не видела войны и оружия, я видела только убитый асфальт», — сказала певица Лолита Милявская. До нескорой встречи. Конфликт в Донбассе поставлен на длинную паузу по надуманным причинам © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

За эти слова украинцы раскритиковали артистку. В комментариях под видеозаписью интервью одни пользователи писали, что она всё знает, но делает вид, что ничего не видит, ничего не слышит, другие недоумевали, зачем вообще Дмитрий Гордон брал у неё интервью. Не обошлось без личных оскорблений.

«Люди, живущие в Донбассе, на вопрос о том, хотят ли они вернуться в состав Украины, отвечают — «нет, после тех зверств, которые мы видели, мы хотим только в Россию». И это говорят обычные люди, мне — которой не политик и не имею влияния и какого-то веса»», — заявила Лолита.

Гордон сказал, что верит в нежелание местных жителей возвращаться в состав Украины, и объяснил почему: с Донбассе уехали 1,5-2 млн человек, которые умеют работать руками и головой, а остались те, кто не хочет покидать родную землю, либо любит русский мир, например, этнические русские.

С самого начала военного противостояния в Донбассе украинские власти обвиняют Россию в «оккупации» региона, но за столько лет Киев не смог предоставить ни одного доказательства агрессивных действий Москвы, о чём она неоднократно просила. Более того, в феврале 2019 года на заседании Совета Безопасности ООН Эртугрул Алакан, руководивший тогда Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ на Украине, заявил постоянному представителю Украины при ООН (с начала 2020 года занявшего должность посла Украины в США) Владимиру Ельченко, что никаких российских войск в Донбассе миссия не обнаружила.