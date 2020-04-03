По итогам реализации карантинных мероприятий в России начнется первая волна отставок в губернаторском корпусе. Именно коронавирусный вызов определяет сегодня внутриполитическую повестку в РФ, утверждает в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Серенко

По его словам, после эпидемии будут сделаны выводы, значимые для внутренней политики России.

«Российская Федерация — страна регионов, причём регионов, не похожих друг на друга. То, как будут сейчас региональные власти и жители регионов реагировать на вызовы эпидемии, очень важно. Это серьезная проверка на прочность актуальной федеративной политической модели. И не факт, что все региональные администрации ее успешно пройдут. Думаю, именно по итогам реализации карантинных мероприятий начнется первая волна отставок в губернаторском корпусе. Скорее всего, уже в ближайшие месяцы», — сказал Серенко.

Он отметил, что «еще месяц назад большинство экспертов полагали, что кадровые зачистки губернаторов будут связаны с неэффективностью их работы совсем в других проблемных полях — последствия социально-экономического кризиса, падение уровня жизни, рост цен и безработицы, наконец, безупречность организации процесса голосования по поправкам в Конституцию».

«Теперь всё это отходит на второй план, уступая место суперпроблеме — реагированию на коронарновирусный вызов. Сегодня именно эта тема абсолютно определяет внутриполитическую повестку в РФ», — констатировал эксперт, добавив, что определённые политические последствия в России уже имеются. Так, наблюдается возрастание роли правительства в политической системе РФ.

Напомним, пандемия COVID-19, первые случаи которого были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года, охватила почти 180 стран. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщает о более 750 тысячах инфицированных по всему миру и свыше 36 тысячах погибших. В связи с пандемией во многих странах, в том числе и в России, введены строгие карантинные меры.

Полностью интервью можно прочитать здесь.