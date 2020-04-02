В частности, привел пример эксперт, России ни в коем случае нельзя предоставлять этим странам кредиты в рамках борьбы с коронавирусом, поскольку элиты всегда поддерживают правящие режимы.
«Это помощь государству, враждебно настроенному к России. Они и существуют для того, чтобы быть настроенными против России. Поэтому тут помогать им для Москвы было бы антироссийской политикой», — пояснил Носович.
Другое дело, уточнил специалист, что России можно было бы наладить поставку масок, тестов на коронавирус и вакцин для рядовых жителей Прибалтики, которые, в отличие от политиков, не являются поголовными русофобами.
При этом, по его мнению, нельзя исключать, что из-за пандемии, кризиса и отсутствия помощи со стороны Евросоюза власти прибалтийских государств смогут сами повернуться в сторону России и перейти к более прагматичным отношениям.