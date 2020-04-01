Мало кто обратил внимание на тот факт, что согласно принятым Верховной Радой законам банкам позволено отбирать у граждан землю. Таким образом найден инструмент, при помощи которого украинцев могут лишить последнего ценного актива. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Верховная Рада в ночь на вторник, 31 марта, приняла закон о рынке земли, без которого Международный валютный фонд (МВФ) отказывался предоставить Украине очередной кредит. За решение о введении рынка земли проголосовали 259 депутатов при 226 необходимых голосах.

Власть уверяет, что прописанные в законе ограничительные меры будут препятствовать концентрации земли в одних руках. Однако таким уверениям верить не стоит, считает Андрей Гожый. По его словам, мало кто обратил внимание на такой факт: «Согласно принятым законопроектам, банкам, в том числе и частным банкам, разрешили изымать землю у граждан Украины по кредитным обязательствам, то есть по залогам, ипотекам и прочему».

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP

Он напомнил, что из-за экономического кризиса очень многие украинцы находятся в кредитной кабале. Но если раньше банки и юридические лица не могли изъять у должников в качестве имущества землю, то теперь могут. После чего банки должны будут в течение двух лет продать эту землю с торгов.

«То есть с помощью такого инструмента, учитывая тяжёлое финансовое положение людей, правящий класс придумал просто железобетонное оружие, юридически-правовой механизм, позволяющий отобрать землю у людей и передать крупному капиталу, так же как это делали с ипотечным жильём, машинами и прочим», — подчеркнул Гожый.

При этом, по его словам, надо помнить, что «земля, в отличие от другого имущества, является самосохраняющимся капиталом».

«Она (земля. — Ред.) производит добавочную стоимость, её можно обрабатывать, сдавать в аренду. Она является очень выгодным активом», — сказал правозащитник, добавив, что «теперь позволят банкирам за счёт простых украинцев покрыть свои убытки и обогатиться путём изъятия самого ценного актива, оставшегося у наших граждан».

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