Не стоит рассчитывать на то, что украинская оппозиция всерьёз будет добиваться отмены итогов голосования нардепов по законопроекту о рынке земли. Оппозиция является частью правящего класса, поэтому речь идёт о торге за право урвать свой кусок от земельного «пирога». Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, как оцениваете ночное голосование депутатов Верховной Рады по закону о рынке земли? Что это значит для Украины?

— Как правило, такие знаковые голосования, проходящие ночью, в то время, когда депутаты не очень любят работать (да и в принципе депутаты не отличаются продуктивной работоспособностью), означают, что необходимость принятия данного закона была вызвана какими-то экстренными обстоятельствами. У многих политологов и экономистов сложилось мнение, что причиной такого неожиданного и резкого принятия закона о рынке земли является позиция Международного валютного фонда (МВФ) относительно макроэкономической помощи Украине. Так, является общеизвестной информация, что под два законопроекта подвязаны быстрый транш, который должен быть получен в считанные недели, это 2 млрд долларов. Ну, и остальные деньги — на протяжении года. Это законопроекты о рынке земли и о банках.

Первым делом, думаю, всё же о рынке земли. Это значит введение рыночных отношений и полноценной частной собственности — права частной собственности выражаются в возможности полного распоряжения своим имуществом — сельскохозяйственными землями на Украине. Поэтому Верховную Раду перегнули через колено. Хотя парламент у нас давно уже не является самостоятельным законодательным органом, а является таким себе симулякром, приложением к исполнительной власти, к правящему классу. Поэтому можно сказать так, что правящий класс, компрадорская буржуазия дала команду, а люди, которые называют себя народными депутатами, эту команду исполнили.

- Как этот шаг народ расценивает? Социологи говорят, что большинство украинцев против открытия рынка земли, по крайней мере, требуют референдума по этому вопросу… Но закон приняли без всякого референдума. Что люди говорят?

— Если мы уберём всю шумиху, связанную с коронавирусом, и прислушаемся, то можно сказать следующее. Народ, электорат, недоумевает и удивляется такой органической связи между партией Петра Порошенко, которая себя титулует «Европейской солидарностью», и партией «Слуга народа». Они же обвиняли друг друга и в наркомании, и в коррупции, в чём только не обвиняли, обещали сажать в тюрьмы — и вдруг спелись и проголосовали за рынок земли единым фронтом. Значит, просто у этих олигархов и барыг есть общие интересы.

А народ… Народ почувствовал себя обманутым режимом Зеленского, потому что совсем не то нам обещали на выборах. Партия Зеленского, как базарный шулер, передёрнула карты, подменив понятие референдума понятием какого-нибудь когда-нибудь референдума о продаже земли иностранным частным лицам. Хотя это и не нужно. Закон допускает, с небольшой отсрочкой, продажу земли украинским юридическим лицам. Но украинское юрлицо — это лицо, зарегистрированное в Украине. А зарегистрировать его может любой иностранный гражданин.

Народ, повторю, чувствует себя обманутым, и у многих сложилось впечатление, что коронавирусный карантин, а именно жесткие меры по блокировке столицы, закрытие метро, транспорта, осадное положение Киева, перекрытие правительственного квартала, — что всё это было связано именно с необходимостью принять земельный закон.

- Что и сделано под покровом ночи. Но сделали это с нарушениями регламента и Конституции, заявляет оппозиция, и грозит подать представление в Конституционный суд Украины. На ваш взгляд, есть шансы отменить закон через КСУ?

— По поводу ночи… Ещё юристы древнего Рима, родоначальники юриспруденции, которой мы пользуемся, говорили: «тот, кто делает зло, тот боится света». Поэтому все эти ночные голосования несут определённое символическое значение.

Что до возможной отмены… По сообщениям СМИ, ряд внефракционных депутатов сейчас зарегистрировали два проекта постановления об отмене результатов голосования, что на небольшое время задерживает передачу закона на подпись президенту.

Обжалование в суде? Послушайте, украинский суд не является независимой ветвью власти, поскольку он формируется не гражданами Украины, а формируется административным аппаратом. Поэтому его задачи и цели — обслуживание административного аппарата. У власти в стране буржуазия, которой, как ни крути, на самом деле выгодна продажа земли. Единственное, из-за чего они спорят, это о том, что преимуществ, возможностей скупить украинскую землю по дешевке будет больше у тех, кто на данный момент при власти.

Поскольку оппозиция на самом деле является такой же частью правящего компрадорского класса — к сожалению, у нас в парламенте нет представителей рабочих и крестьян, — то действия любых несогласных фракций, я думаю, обусловлены торгом за возможность оторвать свой лакомый кусочек от этого пирога под названием рынок земли.

- Не верите в искренность нынешних оппозиционеров?

— Вот одна деталь, на которую мало кто обратил внимание. Согласно принятым законопроектам, банкам, в том числе и частным банкам, разрешили изымать землю у граждан Украины по кредитным обязательствам, то есть по залогам, ипотекам и прочему. Что это значит? Это означает возможность банковской спекуляции и сращивания земельного капитала с финансовым.

Сейчас эпидемия, надвигается экономический кризис, и очень много заробитчан вернулись на Украину из Европы. Очень может быть так, что опять в Европу они уже не попадут, поскольку границы закрыты. Дома работы нет. Так или иначе, очень многие украинцы находятся в кредитной кабале. Если раньше банки и юридические лица не могли изъять у должников в качестве имущества землю, то теперь могут. Потом они обязаны в течение двух лет продать её с торгов. То есть с помощью такого инструмента, учитывая тяжёлое финансовое положение людей, правящий класс придумал просто железобетонное оружие, юридически-правовой механизм, позволяющий отобрать землю у людей и передать крупному капиталу так же, как это делали с ипотечным жильём, машинами и прочим.

Но земля, в отличие от другого имущества, является самосохраняющимся капиталом, она производит добавочную стоимость, её можно обрабатывать, сдавать в аренду. Она является очень выгодным активом. И вот теперь позволят банкирам за счёт простых украинцев покрыть свои убытки и обогатиться путём изъятия самого ценного актива, оставшегося у наших граждан.

Обидно, что на это никто не обращает внимания. И в такой "невнимательности" в кавычках проявляется суть нашей современной украинской оппозиции. Считаю, их задача — торговаться, не меняя ничего по сути. Будучи ещё недавно у власти, они тоже выступали за рынок земли. Как только определённые политические группы приходят к власти, они хотят рынок земли, как только они в оппозиции, так уже и против. Всё дело в переделе.