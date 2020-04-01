«Домой к народному депутату Гео Леросу, который обнародовал видеозаписи, на которых брат председателя ОП Андрея Ермака продает госдолжности, пришла СБУ», — написал Мосийчук.
Накануне на брифинге Ермак заявил, что не власти не будут вмешиваться в это расследование, и добавил, что влиятельные люди используют Лероса, чтобы навредить команде президента.
В частности, по мнению Ермака, видеозаписи были обнародованы накануне внеочередного заседания Рады специально, чтобы сорвать голосование за рынок земли и закон о банках.