Служба безопасности Украины проводит обыски дома у депутата Рады от «Слуги народа» Гео Лероса, который ранее опубликовал видео с якобы братом главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, который ведет переговоры о назначении на должности определенных людей за деньги. Об этом 1 апреля сообщил экс-депутат Рады Игорь Мосийчук в Telegram

«Домой к народному депутату Гео Леросу, который обнародовал видеозаписи, на которых брат председателя ОП Андрея Ермака продает госдолжности, пришла СБУ», — написал Мосийчук. «...он же Сонька Золотая ручка». Ермак назвал настоящее имя Гео Лероса © politeka.net В частности, по мнению Ермака, видеозаписи были обнародованы накануне внеочередного заседания Рады специально, чтобы сорвать голосование за рынок земли и закон о банках.