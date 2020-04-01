«Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин — а кто говорит, что знает, — врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом […] Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это — предположения оптимиста», — написал Аваков.
Он также отметил, что карантин пока отменен только в Китае, а в остальных странах меры только ужесточаются.
«Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений… от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке», — добавил министр.
Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 выздоровели.
С 17 марта в стране действует общенациональный карантин, а с 26 марта — режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но в случае необходимости могут быть продлены.