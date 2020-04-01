Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что карантин на Украине закончится не ранее 15 мая. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля

«Никто в нашей стране не знает, когда завершится эпидемия и отменится карантин — а кто говорит, что знает, — врёт. Все будет зависеть от развития ситуации и нашей успешности в борьбе с вирусом […] Моя точка зрения: страна начнет возвращаться к нормальной жизни не раньше 15 мая. И это — предположения оптимиста», — написал Аваков.

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Страны вокруг нас каждый день ужесточают меры ограничений… от Польши, с 1 апреля вводящей более жесткий режим карантина, до комендантского часа в Ницце и запрета выходить на улицы во Франции, Испании, Италии и той же Москве и Нью-Йорке», — добавил министр.

Согласно последним данным, на Украине официально зарегистрировано 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 выздоровели.

С 17 марта в стране действует общенациональный карантин, а с 26 марта — режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавируса. Ограничительные меры будут действовать до 24 апреля, но в случае необходимости могут быть продлены.