Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступил с резкой критикой в адрес людей, эвакуированных с Бали, а также заявил, что ведомство больше не будет участвовать в эвакуации украинцев из других стран. Об этом он написал на своей странице в Facebook в среду, 1 апреля

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По словам министра, каждый третий украинец на борту вылетел на Бали 13, 14 и 15 марта — уже после того, как президент Украины Владимир Зеленский попросил украинцев вернуться в страну в связи с надвигающейся эпидемией.

«То есть наплевали на предупреждение и просьбу вернуться (не уезжать). В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать — погуляли, пляж, газ-квас, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и…потребовали их возвращать! Это — свинство, не по закону, не по суду — по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других???» — пишет Аваков.

Он также отметил, что отныне Министерство внутренних дел не согласится ни на один чартерный рейс для эвакуации людей из-за границы.

«Пассажирское авиасообщение — закрыто. Исключения будут редки и только отдельным решением — со 100% обсервацией под контролем санврачей с последующим тестом ПЦР. Только так — и не нужно проклятий, что мне присылают из-за рубежа — ради безопасности миллионов — мы пойдем на неудобства для нескольких тысяч. Точка», — заявил министр.

Он также отметил, что те, кто сейчас находятся на обсервации в гостиницах на днях будут протестированы на коронавирус и, по решению санитарного врача, отпущены домой в сопровождении полицейских под обязательство домашней изоляции.

Тем, кто ослушается, глава МВД пригрозил административными делами.

По данным Минздрава, на Украине официально выявлено 645 случаев заражения коронавирусом, 17 человек скончались, 10 — выздоровели. В связи с распространением заболевания в стране объявлен режим ЧС.