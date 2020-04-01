Принятый Верховной Радой с грубыми нарушениями регламента закон о рынке земли может быть отменен в течение полутора лет, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру 31 марта

По мнению эксперта, нарушения во время голосования могли допустить специально, чтобы потом отменить скандальный закон. Он считает шансы на отмену закона ненулевыми.

«Во-первых, он вступает в силу только через 15 месяцев. За это время столько воды утечет — будут и местные выборы, возможно, и внеочередные выборы в Верховную Раду. Так что все что угодно может произойти. Я бы не стал ставить в этом вопросе финальную точку», — подчеркнул Молчанов.

Новая эпоха для Украины. Эксперты о введении рынка земли © REUTERS, AP Владимир Зеленский «будет как-то пытаться продать это решение Западу в обмен на деньги» МВФ, однако закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит фонд.

В частности, в документе серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках и допуску иностранцев на рынок.

В целом принятие закона о рынке земли больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет, констатировал эксперт.