Послы стран «большой семерки» приветствовали принятие Верховной Радой закона о запуске рынка земли в Украине, говорится в заявлении на странице послов G7 в Украине

«Мы приветствуем принятие закона о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в направлении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий», — сказано в заявлении.

Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP

После принятия законов о рынке земли и регулировании банковской деятельности («антиколомойский закон») украинская власть надеется получить $8 млрд кредитов МВФ за три года, макрофинансовую помощь от ЕС на 0,5 млрд евро и кредит Всемирного банка (до $1 млрд).

Между тем политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.

В целом принятие закона о рынке земли больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет, констатировал эксперт.