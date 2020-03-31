«Мы приветствуем принятие закона о запуске рынка земли в Украине. Это важный первый шаг в направлении ключевой реформы, к которой стремилась государственная власть в течение десятилетий», — сказано в заявлении.
Согласно документу, послы надеются также на принятие законов по реформе банковского сектора, что, по их словам, позволит Украине «продвигать вперед сотрудничество с международными финансовыми институтами».
После принятия законов о рынке земли и регулировании банковской деятельности («антиколомойский закон») украинская власть надеется получить $8 млрд кредитов МВФ за три года, макрофинансовую помощь от ЕС на 0,5 млрд евро и кредит Всемирного банка (до $1 млрд).
Между тем политолог Кирилл Молчанов в интервью изданию Украина.ру отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.
В целом принятие закона о рынке земли больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет, констатировал эксперт.