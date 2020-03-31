Президент Украины Владимир Зеленский попытается «продать» принятый закон о рынке земли Международному валютному фонду (МВФ), получить пару траншей, после чего скандальный закон могут отменить в конституционном суде, так как документ принимали с грубейшими нарушениями, рассказал политолог Кирилл Молчанов в интервью Украина.ру

Эксперт отметил, что закон о земле в том виде, в котором его приняла Рада вряд ли устроит МВФ, потому что там серьезные ограничения по концентрации земли в одних руках, и в плане допуска иностранцев.

«В целом это решение больше на руку украинским олигархам, которые смогут через подставных лиц собирать земельные банки начиная уже со следующего года, а не ждать еще пять лет», — подчеркнул Молчанов.

Ночь, которая изменила Украину. Зеленский и МВФ продавили введение рынка земли © REUTERS, AP

По словам Молчанова, «cпециально могли допустить эти нарушения, чтобы потом отменить закон о земле».