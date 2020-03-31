Консультативный совет Украины и России не предусматривает переговоров с руководством ЛНР и ДНР. Об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 31 марта во время онлайн-брифинга, который транслировался в Facebook

«Мы не вели никогда переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами — и не будем их вести. Но в минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей ДНР и ЛНР, там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями тех территорий», — заявил Ермак.

Консультации по созданию консультативного совета с РФ по Донбассу продолжаются — Ермак © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Также Ермак заявил, что в будущем Координационном совете не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что интересы Украины будут представлять общественные организации и церковные деятели.