«Мы не вели никогда переговоры ни с ДНР, ни с ЛНР, ни с террористами, ни с сепаратистами — и не будем их вести. Но в минских договоренностях прописано, и там есть подписи представителей ДНР и ЛНР, там есть условия, что Украина должна согласовать некоторые законодательные акты с представителями тех территорий», — заявил Ермак.
По его словам, все пять лет на переговорах в Минске присутствие представителей ДНР и ЛНР не было официальным. Он пояснил, что в ходе переговоров возник вопрос, с кем согласовывать шаги, поэтому было принято решение «говорить с нашими гражданами с временно оккупированных территорий, которые не были участниками войны и на которых нет крови наших бойцов».
Также Ермак заявил, что в будущем Координационном совете не должно быть участников, назначенных государством. Вместо этого ожидается, что интересы Украины будут представлять общественные организации и церковные деятели.