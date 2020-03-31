Власти Украины не рассматривают возможность дефолта, но могут быть вынуждены его объявить, если не получат помощь от международных партнеров. Об этом премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил в эфире телеканала ICTV 30 марта

Гончаров: Глава Кабмина ищет подходящий повод, чтобы объявить дефолт © скриншот с видео "112 Украина" | скриншот с видео "112 Украина" | Перейти в фотобанк

Кроме того, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в январе увеличилась на 3,88% в гривневом эквиваленте и снизилась при этом в долларах на 1,1%, составив $83,43 миллиарда.

«Без поддержки международных финансовых организаций для того, чтобы погасить внешние и внутренние долги, наверное, нам придется просто упасть в пропасть финансового дефолта. Это очень страшный сценарий для нашей страны, поэтому мы его, конечно, не хотим, мы не предусматриваем такого развития событий», — сказал Шмыгаль.

Ранее он сообщил, что правительство начало переговоры с международными партнерами о реструктуризации внешнего долга на фоне расходов по предотвращению эпидемии коронавируса в стране.

Об угрозе дефолта также говорил президент Украины Владимир Зеленский, который подтвердил, что без помощи от международных партнеров стране грозит дефолт. В связи с этим он призвал депутатов поддержать два законопроекта, которые являются условием Международного валютного фонда (МВФ) для заключения новой кредитной программы.