«И, слушайте! Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так — мягко говоря неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую. Подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компанией вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами по условно закрытому воздушному пространству. Вы смеетесь и не верите и почему-то думаете, что пронесет. Нет!» — заявил Кличко.
По его словам, если ситуация не изменится, никакая система здравоохранения не сможет справиться с тысячами зараженных Covid-19 людей, нуждающихся в госпитализации.
«Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого — нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают — без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, это поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа!» — сказал Кличко.