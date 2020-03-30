Мэр Киева Виталий Кличко 30 марта на своей странице в Facebook назвал неразумными горожан, которые ездят большими компаниями на пикники, устраивают аншлаги на детских площадках и нарушают карантин

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

По его словам, если ситуация не изменится, никакая система здравоохранения не сможет справиться с тысячами зараженных Covid-19 людей, нуждающихся в госпитализации.

«Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого — нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают — без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, это поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа!» — сказал Кличко.