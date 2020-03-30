Пандемия коронавируса приостановила процесс приватизации на Украине. Об этом 30 марта на своей странице в Faceboоk написал глава Фонда госимущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко

По его словам, Украина не будет выставлять на мировые рынки объекты крупной приватизации до тех пор, пока ситуация в экономике не стабилизируется.

«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках», — написал он.

Пандемия в цифрах и фактах. Бюллетень коронавируса на 30 марта 12:30 © РИА Новости, Евгений Епанчинцев | Перейти в фотобанк

Продолжается и приватизация небольших объектов недвижимости. Сенниченко утверждает, что в разгар финансового кризиса это позволит украинцам сохранить свои сбережения и привлечь инвестиции в национальную экономику.