По его словам, Украина не будет выставлять на мировые рынки объекты крупной приватизации до тех пор, пока ситуация в экономике не стабилизируется.
«В условиях мировой экономической турбулентности, вызванной эпидемией COVID-19, пока принимаем решение воздержаться от выставления на приватизационные аукционы объектов большой приватизации и государственных предприятий до стабилизации ситуации на финансовых рынках», — написал он.
Тем не менее курс на приватизацию сохранится, то есть не стратегические объекты и избыточное имущество будут переданы в частные руки.
Продолжается и приватизация небольших объектов недвижимости. Сенниченко утверждает, что в разгар финансового кризиса это позволит украинцам сохранить свои сбережения и привлечь инвестиции в национальную экономику.