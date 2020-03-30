Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые не вернулись на родину до закрытия границ, пытались сбежать из-под обсервации и покинуть аэропорт «Борисполь». Об этом 29 марта сообщил журналист Виталий Глагола на своей странице в Facebook

Всех приезжающих из-за границы украинцев обязали проходить обсервацию © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк

Спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская подтвердила, что прилетевшие отказались от организации их перевозки к местам обсервации.

«Прибыли граждане Украины из Вьетнама. Их планировали вывезти всех вместе — организованно, на автобусах. Однако, эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации нет. Они все подписали соответствующие документы о самоизоляции и уехали своим ходом из "Борисполя"», — заявила Грохольская.

По ее словам, полиция не составила ни одного админпротокола и не задержала ни одного гражданина.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все прибывающие из-за границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращению на родину и сдать тесты на COVID-19.