«Ситуация следующая. Киев, аэропорт "Борисполь", рейс из Вьетнама только прилетел. Украинцы, прилетевшие в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчика — водителя, который встречал прибывших в аэропорту», — написал Глагола.
Спикер полиции Киевской области Виталина Грохольская подтвердила, что прилетевшие отказались от организации их перевозки к местам обсервации.
«Прибыли граждане Украины из Вьетнама. Их планировали вывезти всех вместе — организованно, на автобусах. Однако, эти люди отказались, ведь многих из них встречали родственники. Они своим ходом выехали из аэропорта. Информации о том, что они отказались от обсервации нет. Они все подписали соответствующие документы о самоизоляции и уехали своим ходом из "Борисполя"», — заявила Грохольская.
По ее словам, полиция не составила ни одного админпротокола и не задержала ни одного гражданина.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все прибывающие из-за границы украинцы должны будут пройти обсервацию по возвращению на родину и сдать тесты на COVID-19.