"У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос
"У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос
© РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк
По сведениям парламентариев, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец, которая ранее возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Кресло министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско. Также речь идет о смене министра здравоохранения Ильи Емца, которого может заменить бывший глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов.

«Степанов под вопросом, многие против», — отметил собеседник агентства.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского, поскольку многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета.

Однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято. Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады, поскольку на собрании с президентом в пятницу конкретные фамилии не обсуждались.

 