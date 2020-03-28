По сведениям парламентариев, министром энергетики и защиты окружающей среды может стать Ольга Буславец, которая ранее возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.
Кресло министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско. Также речь идет о смене министра здравоохранения Ильи Емца, которого может заменить бывший глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов.
«Степанов под вопросом, многие против», — отметил собеседник агентства.
Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского, поскольку многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета.
Однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято. Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады, поскольку на собрании с президентом в пятницу конкретные фамилии не обсуждались.