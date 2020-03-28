Верховная Рада на внеочередном заседании, которое намечено на понедельник, может утвердить кандидатуры трех министров. Об этом 28 марта сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правящей фракции «Слуга народа»

"У картишек нет братишек". Зеленский раздал вотчины, но согласятся ли на это местные элиты, большой вопрос © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Ольга Буславец, которая ранее возглавляла директорат энергетических рынков в правительстве Алексея Гончарука.

Кресло министра культуры может занять гендиректор Центра украинской культуры и искусства Светлана Долеско. Также речь идет о смене министра здравоохранения Ильи Емца, которого может заменить бывший глава Одесской областной госадминистрации Максим Степанов.

«Степанов под вопросом, многие против», — отметил собеседник агентства.

Ранее также обсуждалась возможность увольнения министра финансов Игоря Уманского, поскольку многие депутаты были недовольны предложенным вариантом секвестра бюджета.

Однако, по словам собеседников в Раде, на данный момент решение не принято. Депутаты уточнили, что окончательно кандидатуры новых министров должны быть представлены перед внеочередным заседанием Рады, поскольку на собрании с президентом в пятницу конкретные фамилии не обсуждались.