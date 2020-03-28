Пограничное управление ФСБ по Челябинской области и местная таможенная служба пресекла вывоз из России в Казахстан около 11 тонн дезинфицирующих средств. Об этом в с28 марта сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ в регионе

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

В ведомстве пояснили, что партия дезинфицирующих средств была выявлена в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в ходе досмотра грузовика «Скания», следовавшего из Москвы на территорию Жамбыльской области.

«Была выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тыс. кг, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 мл», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы на основании постановления правительства РФ от 2 марта 2020 введен временный запрет на вывоз из страны подобных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза этой продукции физическими лицами для личного пользования.

В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки, добавили в ведомстве.