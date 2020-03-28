Из-за ситуации с коронавирусом в России временно запрещено вывозить из страны В дезинфицирующие и противовирусные средства, за исключением случаев оказания гуманитарной помощи иностранным государствам
В ведомстве пояснили, что партия дезинфицирующих средств была выявлена в автомобильном пункте пропуска «Бугристое» в ходе досмотра грузовика «Скания», следовавшего из Москвы на территорию Жамбыльской области.
«Была выявлена партия дезинфицирующего средства против бактерий и вирусов общим объемом около 11 тыс. кг, перевозившегося в полимерных емкостях объемом 500 и 5 000 мл», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы на основании постановления правительства РФ от 2 марта 2020 введен временный запрет на вывоз из страны подобных средств, за исключением случаев оказания международной гуманитарной помощи, а также вывоза этой продукции физическими лицами для личного пользования.
В настоящее время вся продукция передана в Троицкий таможенный пост для проверки, добавили в ведомстве.