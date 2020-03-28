Георгиева отметила необходимость сдержать распространение инфекции — это, по ее словам, позволит сократить продолжительность негативных явлений в экономиках, которые сильнее всего ударят по развивающимся странам.
«Многим из этих стран нужна помощь, чтобы усилить реакцию на кризис, восстановить рабочие места и рост. Стоит учесть дефицит валютной ликвидности и большая нагрузка на долги во многих странах с низким уровнем дохода»,- сказала глава МВФ.
Ранее стало известно, что ради получения новых кредитов МВФ Украина примет ряд спорных законов, в частности, закон о рынке земли и «антиколомойский закон», запрещающий возврат национализированного «Приватбанка» прежним владельцам.
Политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру отмечал, что без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.