Руководитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что пандемия коронавируса уже привела к началу глубокой рецессии мировой экономики. Ее слова приводит сайт МВФ

Георгиева отметила необходимость сдержать распространение инфекции — это, по ее словам, позволит сократить продолжительность негативных явлений в экономиках, которые сильнее всего ударят по развивающимся странам.

«Многим из этих стран нужна помощь, чтобы усилить реакцию на кризис, восстановить рабочие места и рост. Стоит учесть дефицит валютной ликвидности и большая нагрузка на долги во многих странах с низким уровнем дохода»,- сказала глава МВФ.

Станет ли МВФ для Украины панацеей от коронавируса © AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | AP, Ukrainian Presidential Press Office via AP | Перейти в фотобанк

Политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру отмечал, что без мощных финансовых вливаний извне Украина уже к лету окажется неспособной выплачивать пенсии и выполнять другие социальные обязательства перед гражданами.