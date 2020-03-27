Ранее власти Украины закрыли пункты пропуска на линии разграничения с народными республиками Донбасса.
Ограничения на въезд со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей вступят в силу с девяти часов утра по московскому времени в субботу, 27 марта.
Эта мера позволит, как сообщили в ООС, остановить распространение коронавируса.
Разрешение на выезд и въезд в зону ООС будет выдаваться перевозчикам, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.
По данным Минздрава, на Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции, пять из них — с летальным исходом.