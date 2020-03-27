С 28 марта въезд на подконтрольные Киеву территории Донецкой и Луганской областей из других регионов Украины будет закрыт. Об этом 26 марта сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС)

Ранее власти Украины закрыли пункты пропуска на линии разграничения с народными республиками Донбасса.

Ограничения на въезд со стороны Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областей вступят в силу с девяти часов утра по московскому времени в субботу, 27 марта.

Кому пандемия, а кому — заработок. На Украине начали войну со спекулянтами © РИА Новости, Виталий Тимкив | Перейти в фотобанк

Разрешение на выезд и въезд в зону ООС будет выдаваться перевозчикам, которые обеспечивают жизнедеятельность региона.

По данным Минздрава, на Украине выявили 218 случаев коронавирусной инфекции, пять из них — с летальным исходом.