Данные будут поступать от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, Госпогранслужбы и Главного управления Нацполиции.
«Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предотвращении является ограничение социальных контактов, чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения», — сказал Кличко.
Он призвал киевлян также присоединиться к работе и предоставлять информацию о случаях заболевания и о людях, которые контактировали с потенциально больными.