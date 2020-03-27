В Киеве будет создана база потенциально больных коронавирусом, что должно способствовать борьбе с распространением инфекции. Об этом 27 марта сообщил мэр столицы Виталий Кличко на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

Коронавирус. Справка © REUTERS, RNPS | REUTERS, RNPS | Перейти в фотобанк

«Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предотвращении является ограничение социальных контактов, чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения», — сказал Кличко.

Он призвал киевлян также присоединиться к работе и предоставлять информацию о случаях заболевания и о людях, которые контактировали с потенциально больными.